Federal Yargıç, Trump'ın Illinois'a Ulusal Muhafız Gönderimini Engelledi

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Illinois'a Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma kararının 2 haftalığına engellendiğini bildirdi.

The New York Times'ın haberine göre, Illinois Bölge Yargıcı April Perry, Trump yönetiminin eyalete Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Perry, eyalette bir "isyan tehlikesi olduğuna dair güvenilir bir kanıt" olmadığı gerekçesiyle, yönetimin Chicago kentine birlik konuşlandırmasının 2 hafta boyunca engellendiğini bildirdi.

Öte yandan, halihazırda eyalette bulunan birliklerin akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı Gümrük Muhafaza (ICE) tesisleri önünde düzenlenen protestoların ardından, Texas'taki Ulusal Muhafız birliklerini Illinois'a sevk etmişti.

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul, Trump yönetimine karşı açtığı davada, Ulusal Muhafızların eyalete gönderilmesinin "derhal ve kalıcı olarak" durdurulmasını talep etmişti. Vali JB Pritzker ise bu durumu "Trump'ın işgali" olarak nitelendirmişti.

Chicago'da ise binlerce gösterici, Trump'ın "federal binaları ve görevlileri koruma" gerekçesiyle Texas'tan kente Ulusal Muhafız birlikleri göndermesini protesto etmişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.