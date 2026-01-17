Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey hakkında, federal göçmenlik uygulamalarını engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Frey, bu suçlamaları reddederek, olayın Minneapolis'i koruma çabalarına karşı bir sindirme girişimi olduğunu savundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota Valisi Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey hakkında, federal göçmenlik uygulamalarını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

BBC'nin haberine göre, Walz ve Frey, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) tarafından düzensiz göçmenlere karşı yürütülen operasyonlara yönelik açıklamaları nedeniyle incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu Demokrat yetkililerin federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlik operasyonlarını yürütmesini engellemeye çalıştıkları iddia edildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, BBC'ye yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek soruşturmanın Minneapolis'i ve kent sakinlerini koruma çabalarına karşı yapılan açık bir "sindirme girişimi" olduğunu savundu.

Öte yandan Minnesota'da federal yargıç Kate Menendez, bölgede yürütülen göçmenlik operasyonları kapsamında barışçıl göstericilerin gözaltına alınamayacağına ve biber gazı kullanılamayacağına hükmetti.

Menendez, verdiği kararda, yetkililerin yalnızca görevlerini engelleyen kişilere müdahale edebileceğini, gözlem yapan ya da barışçıl şekilde protesto eden kişilere yönelik müdahalelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular