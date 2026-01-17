ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota Valisi Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey hakkında, federal göçmenlik uygulamalarını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

BBC'nin haberine göre, Walz ve Frey, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) tarafından düzensiz göçmenlere karşı yürütülen operasyonlara yönelik açıklamaları nedeniyle incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu Demokrat yetkililerin federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlik operasyonlarını yürütmesini engellemeye çalıştıkları iddia edildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, BBC'ye yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek soruşturmanın Minneapolis'i ve kent sakinlerini koruma çabalarına karşı yapılan açık bir "sindirme girişimi" olduğunu savundu.

Öte yandan Minnesota'da federal yargıç Kate Menendez, bölgede yürütülen göçmenlik operasyonları kapsamında barışçıl göstericilerin gözaltına alınamayacağına ve biber gazı kullanılamayacağına hükmetti.

Menendez, verdiği kararda, yetkililerin yalnızca görevlerini engelleyen kişilere müdahale edebileceğini, gözlem yapan ya da barışçıl şekilde protesto eden kişilere yönelik müdahalelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.