Feci helikopter kazasında hayatını kaybeden 4'ü Türk 7 kişinin son anları ortaya çıktı - Haberler

Feci helikopter kazasında hayatını kaybeden 4'ü Türk 7 kişinin son anları ortaya çıktı
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İtalya'da 4'ü Ezcaşıbaşı çalışanı olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde helikopterin sorunsuz uçtuğu görülürken, havanın sisli olduğu detayı da gözlerden kaçmadı.
Fuar için İtalya'ya giden Ezcaşıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan uçak, geçtiğimiz günlerde Apenin Dağları'nda kayboldu. Acilen başlatılan çalışmaların ardından dün uçaktaki kişilerin cansız bedenine ulaşıldı.
7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lübnanlı yolcunun çektiği ve İtalyan basınının paylaştığı görüntülerde, helikopterin sorunsuz uçtuğu görülüyor.
Ancak havanın sisli ve bulutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor. İtalyan yetkililer kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu. Apenin Dağları'nda ulaşılan helikopter enkazında 7 kişinin de cansız bedeni bulunmuştu.