FBI, John Bolton'ın Konutunda Gizli Belgeler İçin Arama Yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland'deki evinde gizli belgelerin saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında arama gerçekleştirdi. Bolton herhangi bir suçla itham edilmedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda arama yaptı.

Associated Press'in (AP) ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın konutunu aradı.

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtti.

Beyaz Saray ve Bolton'un avukatı, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

