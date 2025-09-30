FBI Direktörü'nün Yeni Zelanda'da Hediye Ettiği 3D Yazıcıyla Üretilen Silahlar İmha Edildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, Yeni Zelanda'ya ziyaretinde ülkenin üst düzey güvenlik yetkililerine hediye ettiği 3D yazıcıyla üretilen silahlar, yerel yasalar kapsamında yasa dışı bulundu ve imha edildi.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Richard Chambers, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Patel'in hediye ettiği 3D yazıcıyla üretilmiş silahların "potansiyel olarak çalışır hale getirilebilecek nitelikte görüldüğünü" söyledi.

Chambers, bu nedenle ülkenin silah yasaları uyarınca polis tarafından toplanarak imha edildiğini belirtti.

Hediyeleri alan isimler arasında bulunan Chambers, Güvenlik İstihbarat Servisi (NZSIS) Direktörü Andrew Hampton ve Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) Direktörü Andrew Clark'ın da yer aldığı açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı. Olayın ardından ülkede silah yasaları sıkılaştırılmış ve yarı otomatik silahların yasaklanmasına karar verilmişti.