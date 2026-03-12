Haberler

FBI'ın, "İran'ın ABD'ye İHA gönderebileceği konusunda California polisini uyardığı" iddiası

Güncelleme:
FBI, şubat sonunda California'daki polis departmanlarına İran'ın ABD'ye olası saldırı misillemesi olarak İHA'larla saldırı düzenleyebileceğini bildirdi. Valilik ve Los Angeles Şerif Departmanı, güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şubat sonunda California'daki polis departmanlarını, İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak ülkenin Batı kıyısına insansız hava araçları (İHA) gönderebileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

ABC News kanalının haberinde, FBI'ın şubat sonunda California'daki polis departmanlarına gönderdiği uyarı metni incelendi.

Metinde, FBI'ın şubat başlarında elde ettiği bilgilere göre, ABD'nin İran'a saldırması durumunda, İran'ın da California kıyılarında bilinmeyen bir gemiden İHA'larla saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, iddia edilen saldırının ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağına ilişkin ek bilgi bulunmadığı ileri sürüldü.

California Valisi Gavin Newsom'un Ofisi, Valilik Acil Durum Hizmetleri Ofisinin halkı korumak için eyalet, yerel ve federal güvenlik yetkilileriyle aktif çalıştığını kaydetti.

Los Angeles Şerif Departmanından yapılan açıklamada da mevcut küresel gelişmeler ışığında yüksek düzeyde hazırlık içinde olunduğu belirtilerek, "Fazlasıyla tedbirli davranarak ve mevcut dini törenleri göz önünde bulundurarak, Departman ilçe genelindeki ibadethaneler, kültürel kurumlar ve diğer önemli yerlerin çevresinde devriye sayısını artırmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
