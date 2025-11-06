Fatsa'da Taş Ocağında Göçük: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 75 yaşındaki Ahmet Şahin için arama çalışmaları yeniden başladı. Ancak bölgedeki riskler nedeniyle çalışmalar kısa süreliğine durduruldu.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı. Ancak yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel