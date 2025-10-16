Haberler

Fatsa'da Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu 67 yaşındaki Mustafa Ozan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Ozan'ın (67) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Yukarıbahçeler Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
