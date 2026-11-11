Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatsa'da operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 102 gram uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Fatsa'da Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli A.Ö. (33), A.F. (53), Z.F. (46) ve S.K'nin (22) üzerlerinde??????? yapılan aramada, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu
Dizi setini basıp haraç istediler! 'Boğazınızı keseriz'

Dizi setini basıp tehdit ettiler! "Boğazınızı keseriz"
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı12

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! ASELSAN’dan 5 fabrikalık yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 5 fabrikalık yatırım geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY lideri Hristodulidis'i karşılamadı

Dünyanın gözü Antalya'da! Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var