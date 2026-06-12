Haberler

Ordu'da minibüs, park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Ordu'da minibüs, park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün, park halindeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi Mazhar Yerebasmaz Caddesi'nde meydana geldi. E.Ö.'nün (40) kontrolünü yitirdiği 55 ANJ 24 plakalı minibüs, yol kenarında park halindki 52 AGK 629 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs ve otomobil, park halindeki bir kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü E.Ö. ile otomobilde bulunan C.Ç. (51) ve Ç.Ç. (25), ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan C.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın

Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber

Maça dakikalar kala Dzeko'yu yıkan haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada