Fatsa'da İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir bentonit fabrikasında çalışan 26 yaşındaki işçi, paketleme makinesine kolunu sıkıştırarak ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kolunu paketleme makinesine sıkışması sonucu ağır yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde bentonit fabrikasında çalışan T.E.A. (26) kolunu paketleme bölümündeki makineye sıkıştırdı.
Kol ve göğüs kısmından yaralanan işçi, mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan işçi, Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
