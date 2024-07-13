Fatsa'da çıkan yangın apartmanda hasara yol açtı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir apartmanın alt katındaki dükkanda çıkan yangın, kısa sürede apartmanı sardı ve maddi zarara neden oldu. Bina sakinleri evlerinden uzaklaştı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı apartmanda hasar oluştu.
İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir apartmanın alt katındaki beyaz eşya tamiri yapan dükkanda yangın çıktı.
Kısa sürede dükkan ile 3 katlı apartmanı saran yangın nedeniyle bina sakinleri evlerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın, apartmanda maddi zarara neden oldu.