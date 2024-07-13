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Fatsa'da çıkan yangın apartmanda hasara yol açtı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir apartmanın alt katındaki dükkanda çıkan yangın, kısa sürede apartmanı sardı ve maddi zarara neden oldu. Bina sakinleri evlerinden uzaklaştı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı apartmanda hasar oluştu.

İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir apartmanın alt katındaki beyaz eşya tamiri yapan dükkanda yangın çıktı.

Kısa sürede dükkan ile 3 katlı apartmanı saran yangın nedeniyle bina sakinleri evlerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, apartmanda maddi zarara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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