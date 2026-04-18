İstanbul'daki Fatma Sultan Camisi bir asır sonra ibadete açıldı

Mahmud Es'ad Coşan Vakfı ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle restorasyondan geçen Fatma Sultan Camisi, 100 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Törenle gerçekleştirilen açılışta İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.

Mahmud Es'ad Coşan Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sultan 3. Ahmed'in kızı Fatma Sultan tarafından 1727 yılında inşa ettirilen cami, 1859'dan itibaren Gümüşhanevi Dergahı olarak kullanılmaya başlandı ve 1925 yılına kadar bu vazifesini sürdürdü.

Yaklaşık bir asır önce yıkılan ve bazı kalıntıları günümüze ulaşan Fatma Sultan Camisi'nde, Vakıf ile Valilik tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışması tamamlandı.

Tarihi yapı, arşiv fotoğrafları ve belgeleri ışığında aslına uygun biçimde, modern imkanlar kullanılarak yeniden inşa edildi. Cami, yaklaşık 100 yıl sonra dün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Caminin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, törene katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cuma namazı öncesinde de katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Kazı sonrasında ortaya çıkan kalıntılar korundu

Restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin minaresi çelik konstrüksiyon üzerine taş kaplama olarak inşa edilirken, caminin duvarlarındaki tüm kalem işi süslemeler onaylı projeye göre uygulandı.

Sergi ve kütüphane alanında yükseltilmiş ahşap döşeme oluşturulurken, kazı sonrasında ortaya çıkan kalıntılar korunarak gerekli temizlik ve koruma çalışmaları tamamlandı.

Ahşap ve betonarmenin bir arada kullanıldığı yapıda, kalıntı alanı üzerine çelik konstrüksiyonla imalat yapıldı.

Camideki hem ahşap hem de çelik malzemeler yangın geciktirici boyalarla boyandı.

Toplam 1101 metrekarelik yapı alanında bulunan camide, idari bina, kütüphane ve sergi salonu yer alıyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
