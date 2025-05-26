Fatıma Zehra Kınık Demir'e Hapis Cezası

Fatıma Zehra Kınık Demir'e Hapis Cezası
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Fatıma Zehra Kınık Demir'e Hapis Cezası
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kazada yaralananlar hakkında da karar verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Fatıma Zehra Kınık Demir eşiyle birlikte geldi. Kazada ölen Batın Barlasçeki'nin ailesi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilirkişiler tarafından asli kusurlu bulunan ancak yargılama sürecinde tek gün tutuklu kalmayan Demir'in ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Mahkeme, motosikleti kullanan Y.S.Ö'nün ise 'taksirli yaralama' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel
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