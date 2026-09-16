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Fatih'te yıkım kararı verilen otelin çatı katı çöktü; araçlar hasar gördü

Fatih'te yıkım kararı verilen otelin çatı katı çöktü; araçlar hasar gördü
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FATİH'te daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen 5 katlı otel binasının çatı katında çökme meydana geldi.

FATİH'te daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen 5 katlı otel binasının çatı katında çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, beton parçalarının üzerine düştüğü bazı araçlar hasar gördü.

Olay, sabah saatlerinde Sultanahmet Mahallesi Klod Farer Caddesi'nde bulunan 5 katlı eski otel binasında meydana geldi. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada kopan beton parçaları, caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, caddedeki bazı araçlarda hasar oluştu. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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