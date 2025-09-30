Haberler

Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı

Çemberlitaş Tramvay Durağı'ndan Beyazıt yönüne giden tramvayın, aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te tramvayın çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Çemberlitaş Tramvay Durağı'ndan Beyazıt yönüne giden tramvay aniden yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreliğine aksama yaşandı.

Tramvayın yayaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yola çıkan yayanın tramvayın çarpmasıyla kaldırıma savrulduğu görüldü.

