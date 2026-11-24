Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı, yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fatih'te dün Haseki Tramvay Durağı yakınında İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan 12 yaralının dışındaki 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edildi.
Haseki Tramvay Durağı yakınında, 35C Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsü ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 12'sinin kaldırıldıkları hastanedeki tedavileri tamamlandı.
Taburcu edilen 12 yaralının dışındaki 3 kişinin tedavisi sürüyor
Fatih'te dün İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu 15 kişi yaralanmış, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Kaynak: AA