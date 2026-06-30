Haberler

Fatih'te trafikte takip ettiği aracın sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te trafikte bir aracı takip edip camını kıran ve sürücüye saldıran kişiye 180 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

Fatih'te trafikte takip ettiği aracın camını kırıp, sürücüsüne de saldıran kişiye 180 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında bir sürücünün saldırıya uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir kişinin trafikte başka bir aracı takip ettiği, sürücüsüne yönelik saldırgan davranışlarda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen Y.E. (39) ekiplerce yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.E'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Şüpheli Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu

Trafikte kavgaya daldığı sırada aracı tarafından terk edildi
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı

Bu adamı durdurabilmek imkansız!
Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş

Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek