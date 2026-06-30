Fatih'te trafikte takip ettiği aracın sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin lira ceza

Fatih'te trafikte takip ettiği aracın camını kırıp, sürücüsüne de saldıran kişiye 180 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında bir sürücünün saldırıya uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir kişinin trafikte başka bir aracı takip ettiği, sürücüsüne yönelik saldırgan davranışlarda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen Y.E. (39) ekiplerce yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.E'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Şüpheli Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yarın adliyeye sevk edilecek.