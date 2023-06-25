Fatih'te trafik kazası sonrası kavga: O anlar kamerada

Fatih Balat'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayı gece bekçileri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Fatih'te gece yarısı kavga eden tarafları gece bekçileri güçlükle ayırdı

Trafik kazası sonrası taraflar birbirlerine tekme ve tokat ile saldırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih Balat'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayı gece bekçileri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Balat Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma nedeniyle meydana gelen kaza sonrası, taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Çıkan kavgaya o esnada devriye görevini yürüten gece bekçileri tarafından müdahale edildi. Bekçilerin tarafları ayırıp sakinleştirdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.