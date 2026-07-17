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Fatih'te ters yönde araç kullanan sürücüye 252 bin 492 lira idari para cezası

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İstanbul Fatih'te ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.P.'ye 252 bin 492 lira idari para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Fatih'te ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 252 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil sürücüsünün ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobil sürücüsü B.P'yi gözaltına aldı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 252 bin 492 lira idari para cezası kesildi.

Daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü B.P. hakkında adli işlem yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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