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Fatih'te tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi
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Fatih'te Mercan Dede Türbesi bitişiğindeki tek katlı tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'te Mercan Dede Türbesinin bitişiğinde bulunan tek katlı tekstil deposunda yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Beyazıt Mahallesi Mercan Hanı Çıkmazı Sokakta bulunan tek katlı tekstil deposunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mercan Dede Türbesinin bitişiğinde bulunan depodan dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar yangına yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Depodan çıkan dumanlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'DUMAN KOKUSU GELDİ'

Sedat Salman "Duman kokusu geldi, gittik kontrol ettik. Arkadaşlar ambulansı ve itfaiyeyi aradı. Yangın tüpü su getirdik. Elektrikten yangın olduğunu söylediler. Elektrik yangını olduğu için itfaiyeyi bekledik. 2 kişi yangına müdahale derken dumandan etkilendi. Hastaneye götürüldüler, durumları iyi diyorlar ama inşallah düzelir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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