Fatih'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İstanbul'un Fatih ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.U. (23) yönetimindeki 34 HUU 922 plakalı otomobil, Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde kontrolden çıkarak trafik levhalarına ve ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parktaki ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu