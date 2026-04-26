Fatih'te takla atan otomobil parka savruldu: 1 yaralı

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı, parka savruldu.

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı, parka savruldu. Kazada sürücü yaralanırken, araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan B.U. (23) yönetimindeki 34 HUU 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak trafik levhası ile bir ağacı yerinden söktü ve parka savruldu. Araç, çalılıklara girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
