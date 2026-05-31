Fatih'te Edirnekapı surlarında şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyle ilgili adli işlem

Fatih Edirnekapı surlarında şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin cep telefonlarında 2024'teki bir cinayete ilişkin içerik ve yazışmalar bulundu. Şüphelilerden biri psikiyatrik tedavi görüyordu, adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta Edirnekapı surlarında 2 kişinin şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yapılan kontrolde bölgede görülen A.H.K. (18) ve E.D.Y. (16) polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Şüphe üzerine yapılan incelemede 2 kişi arasında gönül ilişkisi olduğu, cep telefonlarında ise Fatih'te 2024 yılındaki bir cinayetle ilgili içerik ve yazışmalar bulunduğu belirlendi.

A.H.K'nin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğünün tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin E.D.Y. ve annesi şikayetçi olmazken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan A.H.K. hakkında Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

