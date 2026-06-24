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Fatih'te Moldovalı skuter sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Fatih'te Moldovalı skuter sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada
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Fatih'te kontrolsüz şekilde yola çıkan skuter sürücüsü Muhammed Ali Fornea, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

FATİH'te, kontrolsüz şekilde yola çıkan Muhammed Ali Fornea'nın (23) kullandığı skutere, otomobil çarptı. Skuter sürücüsü Fornea kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 14 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolsüz şekilde Kennedy Caddesi'ne giren Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea'nın kullandığı skutere, C.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu savrularak yaralanan Fornea, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ali Fornea yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü C.Y. hakkında 'taksirle ölüme' neden olma suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, skuter sürücüsünün yanındaki diğer kişi ile yola çıktığı ve bu sırada hareket halindeki otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kazanın ardından hayatını kaybeden skuter sürücüsü Muhammed Ali Fornea'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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