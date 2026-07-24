Fatih'te tinerle araç yakma: Zanlı gözaltında

İstanbul Fatih'te, üzerine tiner dökerek park halindeki otomobili yakan zanlı gözaltına alındı.

Zeyrek Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından araçta çıkan yangın söndürüldü, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobilin 42 suç kaydı olan Ahmet G. tarafından tiner dökülüp yakıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ahmet G, ifadesinde, aracı alkollü olduğu için yaktığını söyledi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA