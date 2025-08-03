Fatih'te Müşteri, Kasiyeri Darbetti

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Fatih'te bir zincir markette müşteri ile kadın kasiyer arasında çıkan tartışma sonrası kadın kasiyer darbedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te bir müşterinin tartıştığı kadın kasiyeri darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde bir zincir marketin şubesinde müşteri ile kadın kasiyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından elindeki ürünü fırlatan kasiyeri, müşteri yumruklayarak darbetti.

Olay yerinden ayrılan müşteriyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kadın kasiyerin darbedilmesi marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kadın kasiyerin ürünü fırlatması, müşterinin de saldırması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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