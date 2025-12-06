Haberler

Fatih'te Motosikletli Sürücü Küçük Kıza Çarptı
Fatih'te annesinin elini bırakarak yola koşan küçük bir kız çocuğu, hızla gelen motosikletli bir sürücü tarafından çarpıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.

Fatih'te motosikletli bir sürücü, annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza kamerada

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, bir anda yola doğru koştu. O sırada sokaktaki diğer araçları sollayarak hızla ilerleyen motosikletli sürücü çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet sürücüsü ise duraksamadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçtiği sırada annesinin elini bırakarak koşmaya başlayan kız çocuğuna hızla gelen motosikletlinin çarparak kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
