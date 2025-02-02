Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi

"Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz"
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Fatih'te Minibüs Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te kontrolden çıkarak çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucu yol kenarındaki bariyerin minibüsün içine girmesi nedeniyle sürücü Mehmet Yüksel hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te kontrolden çıkarak çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Topkapı-Gaziosmanpaşa hattında çalışan Mehmet Yüksel yönetimindeki 34 M 4001 plakalı minibüs, Beylerbeyi Caddesi'nde Karagümrük istikametinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyere ardından karşı istikamette seyir halinde olan 34 HSE 253 plakalı otomobile çarptı.

Kazada minibüsün sürücüsü Mehmet Yüksel, aracın içerisine kadar giren bariyerin bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle her iki istikamette de birer şerit ulaşıma kapanırken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
img

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
img

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama
img

Ege'deki sismik hareketlilik yetkilileri harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.