Haberler

Fatih'te market deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Fatih'teki bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı.

Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahlarını kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bir süre soğutma çalışması yapılan depoda, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Deponun üst katındaki dairede yaşayan Mehmet Sıddık Erdoğdu, uykusu ağır olduğu için yangını duymadığını belirterek, eşinin uyandırmasıyla yangını fark ettiğini söyledi.

Pazar esnafı Tuncay Ege ise depodan duman geldiğini görüp itfaiyeyi aradıklarını anlatarak, yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını çadırları indirip itfaiyeye yol açtıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Akılalmaz kaza kamerada! Turist hayatını kaybetti, sürücü serbest