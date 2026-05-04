Fatih'te market deposunda çıkan yangın söndürüldü

Fatih'teki bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı.

Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahlarını kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bir süre soğutma çalışması yapılan depoda, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Deponun üst katındaki dairede yaşayan Mehmet Sıddık Erdoğdu, uykusu ağır olduğu için yangını duymadığını belirterek, eşinin uyandırmasıyla yangını fark ettiğini söyledi.

Pazar esnafı Tuncay Ege ise depodan duman geldiğini görüp itfaiyeyi aradıklarını anlatarak, yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını çadırları indirip itfaiyeye yol açtıklarını ifade etti.