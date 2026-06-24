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Fatih'te kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine girdi

Fatih'te kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine girdi Haber Videosunu İzle
Fatih'te kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine girdi
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Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, bitişik nizamdaki kıyafet mağazası ve parfüm satılan iş yerine girdi. Kazada sürücü yaralanırken, iş yerlerinde hasar oluştu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te kontrolden çıkarak 2 iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Fevzipaşa Caddesi'nde otomobil, kontrolden çıkarak bitişik nizamda bulunan kıyafet mağazası ile parfüm satılan iş yerine girdi.

Kazada iş yerlerinde hasar oluşurken, otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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