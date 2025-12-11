Haberler

Fatih'teki kiracının ev sahibini öldürdüğü silahlı saldırı kamerada

Fatih'te iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, kiracısıyla girdiği tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Emül'ün saldırganı, iki gün sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ulaşcan Özer / Fatih'te iş yeri sahibinin kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile tartışan Recep Hakan Emül, silahla vuruldu. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Emül hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli saldırıdan 2 gün sonra Beyoğlu'nda 2 gün sonra yakalandı. Şüphelinin üzerinde saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin 13 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şüpheli adliyeye sevk edilirken 'ailemi korudum' dedi.

Haberler.com
