Fatih'teki kiracının ev sahibini öldürdüğü silahlı saldırı kamerada

Ulaşcan Özer / Fatih'te iş yeri sahibinin kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile tartışan Recep Hakan Emül, silahla vuruldu. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Emül hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ'

Şüpheli saldırıdan 2 gün sonra Beyoğlu'nda 2 gün sonra yakalandı. Şüphelinin üzerinde saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin 13 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şüpheli adliyeye sevk edilirken 'ailemi korudum' dedi.