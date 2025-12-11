Haberler

Fatih'te tartıştığı ev sahibini silahla öldüren şüpheli adliyede

Fatih'te tartıştığı ev sahibini silahla öldüren şüpheli adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir kiracı, ev sahibiyle yaşadığı tartışma sonrasında silahla saldırarak onu öldürdü. Olaydan bir gün sonra yakalanan zanlının 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Fatih'te tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'ün (59), 9 Aralık'ta öğlen saatlerinde sokakta tartıştığı kiracısı tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimlik bilgilerini ve kaçtığı yönü tespit ettikleri şüpheli Mustafa H.N'yi (43), bir gün sonra kullandığı silahla birlikte Beyoğlu'nda yakaladı.

Emniyete getirilen şüphelinin, 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Ayrıca ekiplerin bilgi amaçlı ifadesine başvurduğu maktulün eşi, olayın geçmişten gelen husumet ve kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiğini beyan etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa H.N, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin silahla Emül'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer alıyor.

Olay

Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'e, 9 Aralık'ta öğle saatlerinde sokakta tartıştığı kiracısı silahla ateş etmişti. Yaralanan Emül, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title