Fatih'te tartıştığı ev sahibini silahla öldüren şüpheli adliyede

Fatih'te tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'ün (59), 9 Aralık'ta öğlen saatlerinde sokakta tartıştığı kiracısı tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimlik bilgilerini ve kaçtığı yönü tespit ettikleri şüpheli Mustafa H.N'yi (43), bir gün sonra kullandığı silahla birlikte Beyoğlu'nda yakaladı.

Emniyete getirilen şüphelinin, 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Ayrıca ekiplerin bilgi amaçlı ifadesine başvurduğu maktulün eşi, olayın geçmişten gelen husumet ve kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiğini beyan etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa H.N, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin silahla Emül'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer alıyor.

Olay

Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'e, 9 Aralık'ta öğle saatlerinde sokakta tartıştığı kiracısı silahla ateş etmişti. Yaralanan Emül, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.