FATİH'te Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarparak İlerledi

FATİH'te dar sokaktan geçemeyen kamyon, park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Silivrikapı Taşdelen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre şoförünün idaresindeki 34 BG 5349 plakalı kamyon, park halindeki araçlar nedeniyle sokaktan geçirmeyince, araçlara çarparak yoluna devam etti. Kamyonun çarptığı araçlarda hasar meydana geldi. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.