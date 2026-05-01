Fatih'te iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

FATİH'te 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mercan Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin çatı çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Ekipler, yangının ardından olası yeniden alevlenmelere karşı bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

