Fatih'te iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Fatih ilçesinde, 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mercan Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, bir süre iş merkezinde soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür