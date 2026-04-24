Fatih'te hatalı park nedeniyle ambulans sokağa giremedi; hasta sedyeyle taşındı

Emre KURT-Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - Fatih'te yaşadığı evde rahatsızlanan kişi, ambulansın park halindeki araçlar nedeniyle sokağa girememesi üzerine sağlık ekipleri tarafından sedyeyle sokağın girişine kadar taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanıcak Sokak'ta yaşandı. Evinde rahatsızlanan bir kişi aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hatalı park eden araçlar nedeniyle evin bulunduğu sokağa giremedi. Bunun üzerine ekipler, hastanın bulunduğu eve yaya olarak ulaştı. Hasta, sedyeye alınarak sokağın girişinde bekleyen ambulansa kadar taşındı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı