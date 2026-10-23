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Fatih'te hastanede kadın çalışanı gizlice görüntüleyen şüpheli tutuklandı

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Fatih'te hastanede görevli kadının tuvaletteyken gizlice görüntülendiği ihbarı üzerine 15 Ekim'de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelinin telefonunda başka bir kadının gizlice çekilmiş görüntüleri de bulundu ve şüpheli tutuklandı.

Fatih'te hastanede görevli kadın çalışanın tuvaletteyken gizlice görüntülerinin çekilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ekim'de Fatih'te bulunan hastanede görevli kadının tuvaletteyken görüntülerinin gizlice çekildiğine yönelik ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemelerde olayın şüphelisinin A.A.G. (26) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının incelenen cep telefonunda başka bir kadının gizlice çekilmiş görüntüleri de tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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