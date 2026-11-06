Fatih'te ev arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla yabancı şüpheli gözaltına alındı, kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fatih'te ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan yabancı uyruklu kadınlar N.K. ile V.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S, N.K'yi bıçakladı.

Daireden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli V.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

N.K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA