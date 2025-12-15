Haberler

Fatih'te iş yerlerindeki alan işgali nedeniyle kavga: 2 gözaltı

Güncelleme:
Fatih'te iş yerlerindeki alan işgali nedeniyle iki esnaf arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklarla şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi gözaltına alınarak 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, -FATİH'te 2 esnaf arasında iş yerlerindeki alan işgali nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00 sıralarında Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana dükkanları bulunan esnaflar S.D., B.K. ile S.E. arasında iş yerlerinin önündeki alan işgali nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri geldi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan S.E. ve S.D.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

KAVGA KAMERADA

Taraflar arasında çıkan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 esnaf arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.

