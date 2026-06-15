İstanbul'da motosikletle kapkaç yapan 2 zanlı dron destekli operasyonla yakalandı

Fatih'te motosikletle kapkaç yapan ve dron destekli operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akşemsettin'de 2 Haziran'da, Mesihpaşa'da 10 Haziran'da yaşanan kapkaç olaylarına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Motosikletteki 2 şüphelinin, yayaların çantalarını çalıp kaçtığı tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin olayların ardından Beyoğlu'ndaki Hacı Hüsrev Mahallesi'nde bir sokağa motosikleti park ettiklerini belirledi.

Dron destekli teknik takip ve gözetim faaliyetleri sonucunda, motosikleti almaya gelen ve eşkalleri örtüşen zanlılar D.M. (25) ile Ö.N.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve motosikletteki aramalarda, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Şişli'den çalındığı belirlenen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların ikametlerinde, suç işlerken kullanıldığı değerlendirilen şapka, maske ve eldivenlerin yanı sıra çok sayıda pasaport ve kimlik kartı, ayrıca ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 107 uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin Fatih'in yanı sıra 3 ilçede yaşanan 6 kapkaç olayının faili oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.