Fatih'te patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Fatih'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki bina çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekipler bölgede hasar tespit çalışmaları yapıyor.

FATİH'te dün meydana gelen patlamanın ardından çöken iki bina ve çevresinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta dün saat 12.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama sonrası bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Ekiplerin enkazda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, 65 yaşındaki Semra Uruncan hayatını kaybetti. Bugün ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İGDAŞ ve Fatih Belediyesi ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar gören binalarda detaylı incelemeler yapılırken, evleri ağır hasar aldığı için binalara giremeyenlerin ihtiyaçlarının ekipler tarafından karşılandığı öğrenildi.

'ORTALIK TOZ BULUTU İÇİNDEYDİ'

Yıkılan binaların bulunduğu sokakta oturan Emine Durmuşoğlu, "Saat 12.00 gibi oturuyorduk. Torunum gelecekti, onun için hazırlık yapıyordum. Aniden cam açıldı ve bir patlama oldu. O anda bütün camlar aşağı indi sandım. Ortalık toz bulutu içindeydi. Büyük bir patlama oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yangın falan yoktu sadece toz bulutuydu. Aşağıya inmedik, buradan görünüyordu. Zaten bunalıma girdik, çok kötüyüm" dedi.

'HAVADAN TAŞ, TOPRAK YAĞIYORDU'

Memiş Karamukoğlu ise, "Alt sokakta oturuyoruz. Büyük bir patlama oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. Tavan resmen havaya kalktı, tekrar oturdu. Kızıma bişey oldu mu diye korktum, ona koştum. Dışarı çıktım, havadan taş, toprak yağıyordu. Hemen olay yerine koştuk. Henüz yardım gelmemişti biz müdahale ettik. Çıkarabildiklerimizi çıkardık. Kıyameti yaşadık yani ondan sonra da yardım geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
