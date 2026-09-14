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Fatih'te daha önce kurşunlanan iş yerinin fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

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İstanbul Fatih'te daha önce silahla ateş edilen iş yerinin fotoğraflarını çekerken yakalanan zanlı tutuklandı.

İstanbul Fatih'te daha önce silahla ateş edilen iş yerinin fotoğraflarını çekerken yakalanan zanlı tutuklandı.

Piyer Loti Caddesi'nde mahalle ve çarşı bekçileri, daha önceden tehdit amacıyla silahla ateş açılan bir iş yerinin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden birinin fotoğraf çektiğini fark etti.

Bunun üzerine kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, gözaltına alınan zanlılardan birisinin cep telefonunda iş yerine ait fotoğraflar bulundu.

Bunun üzerine şüphelinin Küçükçekmece'deki evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan fotoğraf çeken tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, motosikletle iş yerinin önüne gelen iki şüpheliden birisinin fotoğraf çekerken mahalle ve çarşı bekçileri tarafından fark edilerek, üst araması yapıldığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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