İstanbul Fatih'te zamanla içi boşalan ve çürüyen ağaç, park halindeki nakliye kamyonetinin üstüne düştü. Ağaç devrilirken yaşlı çiftin ve nakliye çalışanlarının kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te çürüyen ağaç kamyonetin üstüne böyle devrildi, şans eseri kimse yaralanmadı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te zamanla içi boşalan ve çürüyen ağaç, park halindeki nakliye kamyonetinin üstüne düştü. Ağaç devrilirken yaşlı çiftin ve nakliye çalışanlarının kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Molla Gürani Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, zamanla içi boşalan ve çürümeye başlayan ağaçtan 2 gündür çatırdama sesleri geliyordu. Bir evden eşya taşımak için gelen nakliye çalışanları kamyoneti ağacın altına park etti. Ağaç bir anda kamyonetin üstüne devrildi. Yaşlı çift ve nakliye çalışanları, yaşanan olayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Fatih Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kamyonetin üzerinde duran ağaç kepçe yardımıyla kaldırıldı. Kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak taşındı.

Ağacın devrilmesinin ardından Molla Gürani Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Devrilen ağacın taşınmasıyla beraber cadde yeniden trafiğe açıldı.

" Allah'tan üstümüze gelmedi"

Kamyonetin sahibi Kenan Tuncel, "Arkadaşlar dün ağacın içinin boş olduğunu söyledi. 2 gündür çatırdamaya başladı. Ondan sonra bizim arabaya devrildi. Park halindeydi. Yanımızda yaşlı teyze ve eşi vardı. Allah'tan üstümüze gelmedi. Tenteye geldi. Tenteyi de biz yaptıracağız" dedi.