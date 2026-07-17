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Fatih'te iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul Fatih'te bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çemberlitaş Mahallesi Divanyolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çatının tamamını sararak, çatıdaki baz istasyonlarına sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının büyüme ihtimaline karşılık binada bulunanlar tahliye edildi.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin takviyesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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