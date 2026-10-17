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Fatih'te camide abdest alanın çantasını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir kişi camide abdest alırken içinde 15 bin avro ve 94 bin 640 lira bulunan çantasının çalındığı iddia edildi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı; şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Fatih'te camide abdest alan kişinin içinde 15 bin avro ve 94 bin 640 lira bulunan çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde camide bir kişinin abdest aldığı sırada çantasının çalınmasına yönelik çalışma yürüttü.

İçinde 15 bin avro ve 94 bin 640 lira bulunan çantayı çalanların kimlikleri tespit edildi.

Ekipler, şüpheliler R.A. ve R.I'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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