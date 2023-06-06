Fatih'te Bir Kişi Otomobilin İçinde Ölü Bulundu, 5 Kişi Gözaltına Alındı

Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde park halindeki bir aracın içinde ölü bulunan Mahmut Ç.'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin alacak-verecek meselesiyle ilgili olabileceği düşünülüyor.

Fatih'te bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu. Polisin çalışmaları sonucu şahsın cinayete kurban gittiği belirlenirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 19 Mart günü saat 00.20 sıralarında Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesinde meydana geldi. Mahmut Ç.(53) isimli şahıs cadde üzerinde park halindeki bir aracın içinde ölü bulundu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Cesette kanama ve şişlikler görüldü

Mahmut Ç.'nin ölü bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise yüz bölgesinde kanama ve şişkinlik olduğu görüldü.

Eşi ile olaydan bir gün önce görüşmüş

Mahmut Ç.'nin eşine ulaşarak görüşme yapan ekipler, Mahmut Ç.'nin eşi ile en son 18 Mart günü saat 17.00 sıralarında görüştüğünü, bu saatten sonra bir daha telefonlarına cevap vermediğini öğrendi.

Boğularak öldürülmüş

Adli Tıp kurumunda ceset üzerinde yapılan ön otopsi sonucuna göre, Mahmut Ç.'nin yüzünde darp izlerinin olduğu, boynunda morlukların oluştuğu ve boyun kemiğinde kanamanın mevcut olduğu, bu sebeple boğarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan şüpheli şahısların, Temel Y.(40), Hamit C.Ş. (36), Engin T.(44), Mehmet A.D.(49), Selçuk A. (32) ve Batıkan K. (23) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin 5'i gözaltına alınırken, Batıkan K.'nin daha önce işlediği bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Cinayette alacak-verecek meselesi ihtimali

Mahmut Ç.'nin öldürülmesi olayının şüphelisi olan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, polisin elde ettiği bilgiler cinayetin işlenme sebebinin alacak-verecek meselesi olabileceğini işaret etti. - İSTANBUL