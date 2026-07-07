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Fatih'te bankta oturanların çantalarını çalan zanlı suçüstü yakalandı

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İstanbul Fatih'te banklarda oturan kişilerin çantalarını el çabukluğuyla çalan kadın şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde çalıntı cep telefonları, para ve banka kartları ele geçirildi.

Fatih'te, banklarda oturan kişilerin çantalarını çaldığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te durumundan şüphelendikleri bir kadını takibe aldı.

Banklarda oturan kişilerin çantalarını el çabukluğuyla çaldığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı.

Kimliğinin D.B. olduğu anlaşılan şüphelinin üzerinde ve çaldığı çantalarda yapılan kontrollerde 2 cep telefonu, 430 lira ile bazı bankaların kartları ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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