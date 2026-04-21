İstanbul'da ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te hasta almaya giden ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü Berat Rıfat Fırat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans şoförü T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Atikali Mahallesi’nde meydana gelen kazada, T.K. (25) idaresindeki ambulans, hasta almaya gittiği sırada Berat Rıfat Fırat’ın (56) kullandığı motosiklete çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Fırat’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fırat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AMBULANS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından ambulans sürücüsü T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.K., “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
