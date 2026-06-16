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Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

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Fatih Cibali'de 3 katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu.

Fatih'te ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'taki 3 katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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